فريق خبراء كوري أمريكي يجري فحصا بصريا لحطام طائرة جيجو

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بدأ فريق التحقيقات المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي يحقق في كارثة تحطم طائرة خطوط "جيجو"، بفحص حطام الطائرة ومحركاتها أمس الأربعاء.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في إحاطة إعلامية أمس الأربعاء إن محققيْن أمريكييْن آخريْن قد انضما إلى الفريق، ليصل العدد الإجمالي للخبراء الأمريكيين إلى 10.ويضم الفريق الأمريكي ممثلين عن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، وإدارة الطيران الفيدرالية، وشركة "بوينغ" المصنعة للطائرة، وهم خبراء في مجالات مختلفة.وأجرى الفريق المشترك فحصا بصريا لحطام الطائرة، بما في ذلك بقايا جسم الطائرة والمحركات وعلامات ارتطام الطيور.وبالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة النقل عن أنها تقوم بفحص مواد منشآت سلامة الملاحة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أجهزة تحديد المواقع مثل التي اصطدمت بها طائرة الركاب المنكوبة.