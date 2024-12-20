كبار المساعدين الرئاسيين يستقيلون بعد تعيين قضاة المحكمة الدستورية

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قدم جميع كبار المساعدين الرئيسيين الكوريين استقالاتهم أمس الأربعاء إلى الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك".ووفقا للمكتب الرئاسي، قدم كل من كبير المساعدين الرئاسين "جونغ جين سوك"، ومستشار الأمن القومي "شين وان شيك"، وكبير المساعدين لشؤون السياسات "سونغ تيه يون"، ومستشار السياسات الخارجية "جانغ هو جين"، استقالاتهم إلى الرئيس المؤقت.وتأتي هذه الاستقالة الجماعية بعد أن عين الرئيس المؤقت قاضيين في المحكمة الدستورية، على الرغم من معارضة المكتب الرئاسي. وأصدر مكتب "تشيه" بيانا قال فيه إن الرئيس المؤقت ليس لديه أي خطط لقبول استقالاتهم.وكان المكتب الرئاسي قد أعرب عن معارضته لتعيين القاضيين قبل اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ثم أعرب عن أسفه لقرار التعيين.وكان المساعدون الرئاسيون قد قدموا في وقت سابق استقالات جماعية يوم 4 ديسمبر، أي في اليوم التالي لإعلان الرئيس "يون صوك يول" الأحكام العرفية الطارئة، لكن "يون" لم يقبل استقالاتهم أيضا.