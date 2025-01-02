صادرات كوريا الجنوبية تسجل مستوى قياسيا في عام 2024

Photo : YONHAP News

سجل إجمالي قيمة صادرات كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا بلغ 683.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024.ووفقا لتقرير التجارة الرسمي لعام 2024، الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الأربعاء، قفزت قيمة الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 8.2% على أساس سنوي وتجاوزت المستوى القياسي السابق البالغ 683.6 مليار دولار المسجل في عام 2022.وبلغت قيمة الواردات 632 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض نسبته 1.6% على أساس سنوي، لتسجل بذلك كوريا الجنوبية فائضا تجاريا يبلغ 51.8 مليار دولار.وقاد تلك الزيادةَ الصادراتُ القياسية من أشباه الموصلات، حيث ارتفعت بنسبة 43.9% على أساس سنوي لتصل إلى 141.9 مليار دولار، مسجلة أيضا رقما قياسيا جديدا.وفي شهر ديسمبر، ارتفعت قيمة الصادرات الكورية أيضا بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الأسبق، حيث بلغت 61.38 مليار دولار، مسجلة أيضا أعلى رقم قياسي للصادرات في أشهر ديسمبر على الإطلاق.وبذلك ظل الميزان التجاري الكوري يسجل فائضا على مدار 19 شهرا متتالية، منذ يونيو 2023.