الرئيس المؤقت يحذر من التشهير بضحايا حادث الطائرة وعائلاتهم

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توعد الرئيس الكوري المؤقت "تشيه سانغ موك" بتوقيع عقوبات قانونية على أي شخص يسخر من ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو أو عائلاتهم أو يشهر بهم.جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة اليوم الخميس، حيث أمر الرئيس المؤقت سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد السلوك التشهيري.وحث "تشيه" الناس على الامتناع عن أي تصرفات من شأنها أن تسبب الألم للعائلات الثكلى، وحذر من أنه لن يتم التسامح مع التعليقات المغرضة والمعلومات الكاذبة ومقاطع الفيديو الاستفزازية.وقال الرئيس المؤقت إنه حتى ليلة أمس الأربعاء، تم وضع جثامين 24 ضحية في قاعات الجنازات، مؤكدا على أن تسليم الجثامين سيتم مع الاحترام الكامل لرغبات العائلات.وأمر "تشيه" وزارة الرعاية الاجتماعية والحكومات المحلية بتقديم الدعم لترتيبات الجنازات، وقال إن الحكومة المركزية لن تدخر جهدا لدعم العائلات حتى بعد إجراء الجنازات.