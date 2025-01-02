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السياسية

السلطات الكورية تبدأ تسليم متعلقات ضحايا الحادث لعائلاتهم

Write: 2025-01-02 10:59:39

السلطات الكورية تبدأ تسليم متعلقات ضحايا الحادث لعائلاتهم

Photo : YONHAP News

ستبدأ السلطات الكورية في تسليم متعلقات ضحايا تحطم طائرة خطوط جيجو إلى عائلاتهم اليوم الخميس، بعد 5 أيام من حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة 179 شخصا.

ووفقا لمجموعة من العائلات الثكلى، أوشكت السلطات على الانتهاء من جمع وفرز متعلقات الضحايا، والتي تناثرت حول موقع تحطم الطائرة في مطار "موآن" الدولي.

ومن المتوقع أن يتم تسليم المتعلقات بعد عملية التحقق منها.

وستخضع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يصعب التحقق من ملكيتها، لتحليل الأدلة الجنائية الرقمية بموافقة العائلات.

كما تقوم السلطات أيضا بتسليم رفات الضحايا إلى عائلاتهم، بعد أن تم الانتهاء من تحديد هوية جميع الجثث أمس، حيث كانت 76 جثة جاهزة للتسليم، بينما تم تسليم 21 جثة إلى العائلات بالفعل.
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