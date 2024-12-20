الموسم الثاني من لعبة الحبار يسجل 490 مليون ساعة مشاهدة خلال أسبوع

Photo : YONHAP News

سجل الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" حوالي 500 مليون ساعة مشاهدة في مختلف أنحاء العالم، ليعد المحتوى الأكثر مشاهدة عبر منصة "نتفليكس" على أساس الأسبوع الأول من بدء العرض.ووفقا لقائمة أفضل 10 أفلام في نتفليكس على الموقع الرسمي للمنصة، بلغ إجمالي عدد ساعات مشاهدة الموسم الثاني خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الماضي، 487 مليونا و600 ألف.وبهذا احتل الموسمً الثاني المركزَ الأول في قطاع المسلسلات التلفزيونية غير الناطقة بالإنغليزية كما سجل أيضا ساعات مشاهدة أكبر بالمقارنة مع المسلسلات والأفلام الناطقة بالإنغليزية. كما تجاوز مستوى 448 مليونا و730 ألف ساعة التي حققها الموسم الأول في الأسبوع الرابع من سبتمبر من عام 2021 ليسجل رقما قياسيا جديدا من حيث عدد ساعات المشاهدة.واحتل الموسم الثاني المركز الـ7 على المعيار التراكمي على الإطلاق عبر نتفلكيس في قطاع العروض التلفزيونية غير الناطقة بالإنغليزية.يذكر أن الموسم الأول من مسلسل لعبة الحبار احتل المركز الأول من حيث عدد ساعات المشاهدة التراكمية بمليارين و25 مليونا و200 ألف، وتلاه مسلسل إسباني في المركز الثاني بـ710 ملايين و200 ألف ساعة.