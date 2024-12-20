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الموسم الثاني من لعبة الحبار يسجل 490 مليون ساعة مشاهدة خلال أسبوع

Write: 2025-01-02 14:48:39Update: 2025-01-02 14:50:33

الموسم الثاني من لعبة الحبار يسجل 490 مليون ساعة مشاهدة خلال أسبوع

Photo : YONHAP News

سجل  الموسم  الثاني من  مسلسل  "لعبة الحبار"  حوالي  500  مليون  ساعة  مشاهدة  في  مختلف  أنحاء  العالم،  ليعد  المحتوى  الأكثر مشاهدة  عبر  منصة  "نتفليكس"  على  أساس  الأسبوع الأول  من  بدء  العرض.
ووفقا  لقائمة  أفضل  10  أفلام  في  نتفليكس على  الموقع  الرسمي للمنصة،  بلغ  إجمالي عدد  ساعات  مشاهدة الموسم  الثاني  خلال  الأسبوع  الرابع من  ديسمبر  الماضي، 487  مليونا  و600  ألف.
وبهذا  احتل  الموسمً الثاني  المركزَ  الأول  في  قطاع  المسلسلات  التلفزيونية غير  الناطقة  بالإنغليزية كما  سجل  أيضا  ساعات  مشاهدة أكبر  بالمقارنة  مع  المسلسلات  والأفلام الناطقة  بالإنغليزية.  كما  تجاوز  مستوى  448  مليونا و730  ألف  ساعة  التي  حققها  الموسم  الأول  في  الأسبوع الرابع  من  سبتمبر من  عام  2021  ليسجل  رقما  قياسيا  جديدا  من  حيث  عدد  ساعات  المشاهدة.
واحتل  الموسم  الثاني المركز  الـ7  على  المعيار  التراكمي على  الإطلاق  عبر  نتفلكيس  في  قطاع  العروض التلفزيونية  غير  الناطقة بالإنغليزية.
يذكر  أن  الموسم الأول  من  مسلسل  لعبة  الحبار احتل  المركز  الأول  من  حيث  عدد  ساعات  المشاهدة  التراكمية بمليارين  و25  مليونا و200  ألف،  وتلاه  مسلسل  إسباني في  المركز  الثاني بـ710  ملايين  و200  ألف  ساعة.
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