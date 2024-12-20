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الاقتصادية

صادرات كوريا من الحلويات والمشروبات تتجاوز تريليونيْ وون

Write: 2025-01-02 14:49:10Update: 2025-01-02 14:50:51

صادرات كوريا من الحلويات والمشروبات تتجاوز تريليونيْ وون

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  صادر  عن  هيئة  الجمارك  الكورية أمس  إن  الصادرات من  الحلويات  زادت  بنسبة  16.5%  خلال  الأحد  عشر  شهرا  الأولى  من  العام  الماضي لتتجاوز  مستوى  تريليون وون  كوري  لأول  مرة،  أي  حوالي  700  مليون  دولار، بعد  أن  كانت  قد  حققت  430  مليون  دولار  في  عام  2018.  ورجح  مسؤول  في  وزارة  الزراعة والأغذية  والشؤون  الريفية الكورية  أن  السبب  في  ذلك  يرجع  إلى  ارتفاع  شعبية  موجة  الثقافة الكورية،  هالليو،  بما  في  ذلك  أغاني  الكي  بوب. 
ومن  بين  الدول  الرئيسية  التي  تستورد  الحلويات الكورية:  الصين  والولايات المتحدة  واليابان.
ومن  ناحية  أخرى،  حققت  الصادرات الكورية  من  المشروبات 600  مليون  دولار، بزيادة  نسبتها  14.9%، وكان  من  بين  الدول  الرئيسية التي  تستوردها:  الصين  والولايات  المتحدة وفيتنام.
ونتيجة  لذلك  من  المرجح  أن  تتجاوز  قيمة  الصادرات  الكورية من  الحلويات  والمشروبات إلى  الخارج  خلال  العام  الماضي مستوى  2  تريليون وون.
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