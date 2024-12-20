صادرات كوريا من الحلويات والمشروبات تتجاوز تريليونيْ وون

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قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أمس إن الصادرات من الحلويات زادت بنسبة 16.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي لتتجاوز مستوى تريليون وون كوري لأول مرة، أي حوالي 700 مليون دولار، بعد أن كانت قد حققت 430 مليون دولار في عام 2018. ورجح مسؤول في وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع شعبية موجة الثقافة الكورية، هالليو، بما في ذلك أغاني الكي بوب.ومن بين الدول الرئيسية التي تستورد الحلويات الكورية: الصين والولايات المتحدة واليابان.ومن ناحية أخرى، حققت الصادرات الكورية من المشروبات 600 مليون دولار، بزيادة نسبتها 14.9%، وكان من بين الدول الرئيسية التي تستوردها: الصين والولايات المتحدة وفيتنام.ونتيجة لذلك من المرجح أن تتجاوز قيمة الصادرات الكورية من الحلويات والمشروبات إلى الخارج خلال العام الماضي مستوى 2 تريليون وون.