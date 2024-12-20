الحكومة الكورية تتوقع نموا بنسبة 1.8% لهذا العام

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توقعت حكومة كوريا الجنوبية تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 1.8%، مقارنة مع العام الماضي.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية اليوم حول اتجاه السياسات الاقتصادية لعام 2025.وكانت الوزارة قد توقعت في شهر يوليو من العام الماضي أن يحقق النمو الاقتصادي لعام 2025 نسبة 2.2%، لكنها قررت تخفيض نسبة النمو بمقدار 0.4% بعد مرور 6 أشهر فقط، موضحة أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تباطؤ نسبة نمو الصادرات.وأعرب التقرير عن القلق من اشتداد المنافسة في الصناعات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وزيادة عدم اليقين الناتج عن انطلاق حكومة دونالد ترامب في الولايات المتحدة. كما أشارت إلى تدهور الاستهلاك المحلي أيضا، حيث توقعت استمرار الركود في ضخ الاستثمارات في قطاع الإنشاءات رغم التحسن الطفيف في الاستهلاك والاستثمارات في المرافق بالتوازي مع انخفاض نسبة ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة.كما أشار التقرير إلى أن العناصر السلبية تشمل بالإضافة إلى ذلك عدم اليقين السياسي وانخفاض ميزانية الحكومة لهذا العام.