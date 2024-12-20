الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

بدء عمل المحكمة الدستورية بـ8 قضاة اليوم

Write: 2025-01-02 14:51:15Update: 2025-01-02 14:52:54

بدء عمل المحكمة الدستورية بـ8 قضاة اليوم

Photo : YONHAP News

بدأ  القاضيان  الجديدان "جونغ  كيه  صون" و"جو  هان  تشانغ" عملهما  رسميا  في  المحكمة  الدستورية، اليوم  الخميس،  ليصبح  عدد  القضاة ثمانية.
وفي  حفل  أقيم  بهذه  المناسبة صباح  اليوم،  قالت  القاضية  "جونغ كيه  صون"  إنها  تولت  هذه  المهمة  بعد  العديد  من  التقلبات،  مؤكدة  على  أنها  ستبذل  كل  جهودها  لحل  الأزمة  الحالية، كما  أعربت  عن  أملها  في  أن  يتم  تعيين  القاضي التاسع  للمحكمة  الدستورية في  أسرع  الوقت  ممكن. 
ومن  جانبه،  قال  القاضي  "جو هان  تشانغ"  إن  قلبه  مثقل  بسبب  مطالب  الناس  وإحساسه بالواجب  تجاه  المحكمة الدستورية.  وأكد  أنه  سيسعى  لإصدار أحكام  بشكل  مستقل  حسب  ضميره  اعتمادا  على  الدستور  والقانون فقط  دون  تحيز.
يذكر  أن  المهمة الأولى  للقاضيين  الجديدين هي  قضية  عزل  الرئيس  "يون صوك  يول"،  وسوف  يتم  تحديد  موعد  الجلسة الثانية  للبت  في  القضية  غدا  الجمعة. 
ومن  المتوقع  أن  يتلقى  القاضيان الجديدان  معلومات  حول  التقدم  المحرز في  القضية  حتى  الآن،  ثم  يبدآ  في  مراجعتها.
وتخطط  المحكمة  الدستورية لأن  تواصل  غدا  تنسيق  جدول  جلسات  الاستماع مع  البرلمان  وممثلي الرئيس  يون.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;