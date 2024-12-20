إقامة مهرجان كبير في بيونغ يانغ احتفالا بالعام الجديد

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قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إنه تم تنظيم مهرجان كبير احتفالا بقدوم العام الجديد 2025، في العاصمة "بيونغ يانغ" بحضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس، إن كيم شاهد مع عدد من كبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم، المهرجان الذين انطلق ليلة 31 ديسمبر في استاد الأول من مايو في بيونغ يانغ.وظهرت في الصور ذات الصلة "جو إيه" ابنة كيم، وكذلك رئيس الوزراء "باك تيه سونغ"، وهما يجلسان إلى جانبيْ كيم.وأقيمت فعاليات متنوعة بمناسبة العام الجديد في كوريا الشمالية على غرار السنوات السابقة حيث أقيم احتفال ضخم بحضور عدد من الطلاب في ميدان "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، حيث تم رفع العلم الكوري الشمالي وإطلاق طلقات مدفعية بمناسبة بدء العام الجديد.لكن "كيم جونغ اون" لم يزر قصر الشمس في جبل "كوم سو" بمناسبة بدء العام الجديد هذه المرة أيضا مثل العام الماضي. ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، ظل كيم يزور قصر الشمس الذي يوجد فيه جثمانا جده "كيم إيل سونغ" وأبيه "كيم جونغ إيل"، في اليوم الأول من كل عام باستثناء عام 2018 والعام الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، زار كيم قصرَ الشمس في المناسبات السنوية الكبرى، بما في ذلك أعياد ميلاد وذكرى وفاة كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، بالإضافة إلى ذكرى تأسيس الحزب.