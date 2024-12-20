الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

إقامة مهرجان كبير في بيونغ يانغ احتفالا بالعام الجديد

Write: 2025-01-02 14:51:45Update: 2025-01-02 14:53:11

إقامة مهرجان كبير في بيونغ يانغ احتفالا بالعام الجديد

Photo : YONHAP News

قالت  وسائل  الإعلام الكورية  الشمالية  إنه  تم  تنظيم  مهرجان  كبير  احتفالا  بقدوم  العام  الجديد 2025،  في  العاصمة "بيونغ  يانغ"  بحضور  الزعيم  الكوري الشمالي  "كيم  جونغ  اون".
وقال  تقرير  نشرته  وكالة  الأنباء المركزية  الكورية  الشمالية أمس،  إن  كيم  شاهد  مع  عدد  من  كبار  المسؤولين في  حزب  العمال الحاكم،  المهرجان  الذين  انطلق  ليلة  31  ديسمبر في  استاد  الأول  من  مايو  في  بيونغ  يانغ.
وظهرت  في  الصور  ذات  الصلة  "جو  إيه" ابنة  كيم،  وكذلك  رئيس  الوزراء "باك  تيه  سونغ"، وهما  يجلسان  إلى  جانبيْ  كيم. 
وأقيمت  فعاليات  متنوعة بمناسبة  العام  الجديد في  كوريا  الشمالية على  غرار  السنوات السابقة  حيث  أقيم  احتفال  ضخم  بحضور  عدد  من  الطلاب في  ميدان  "كيم إيل  سونغ"  في  بيونغ  يانغ،  حيث  تم  رفع  العلم  الكوري  الشمالي وإطلاق  طلقات  مدفعية بمناسبة  بدء  العام  الجديد.
لكن  "كيم  جونغ  اون"  لم  يزر  قصر  الشمس  في  جبل  "كوم سو"  بمناسبة  بدء  العام  الجديد هذه  المرة  أيضا  مثل  العام  الماضي.  ومنذ  وصوله  إلى  السلطة  في  عام  2012،  ظل  كيم  يزور  قصر  الشمس  الذي  يوجد  فيه  جثمانا  جده  "كيم  إيل  سونغ"  وأبيه  "كيم  جونغ  إيل"،  في  اليوم  الأول  من  كل  عام  باستثناء عام  2018  والعام الماضي.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  زار  كيم  قصرَ  الشمس  في  المناسبات السنوية  الكبرى،  بما  في  ذلك  أعياد  ميلاد  وذكرى  وفاة  كيم  إيل  سونغ  وكيم  جونغ  إيل،  بالإضافة  إلى  ذكرى  تأسيس  الحزب.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;