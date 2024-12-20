مكتب تحقيقات الفساد يبدأ تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون

Photo : YONHAP News

بدأ مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين في تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس "يون صوك يول" بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الماضي.وقد وصل محققون من المكتب إلى المقر الرئاسي في سيول في حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم الجمعة.ويخطط المسؤولون لاعتقال "يون" بمساعدة وكالة الشرطة الوطنية، التي تشارك في الفريق المشترك للتحقيق في قضية الأحكام العرفية.ونشرت الشرطة حوالي 2700 من قوات مكافحة الشغب حول المقر الرئاسي لمساعدة المحققين في تنفيذ مذكرة الاعتقال.وقد أصدرت محكمة المنطقة الغربية في سيول تلك المذكرة يوم الثلاثاء، حيث يشتبه في أن "يون" أساء استخدام سلطاته وقاد تمردا من خلال فرض الأحكام العرفية.ويعد يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في منصبه.