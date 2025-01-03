نشر 2700 من أفراد الشرطة بالقرب من المقر الرئاسي

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قامت الشرطة بنشر عدد كبير من الأفراد لدعم جهود مكتب مكافحة الفساد لاعتقال الرئيس المعزول "يون صوك يول"، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي.وقالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية اليوم الجمعة إنها نشرت 45 وحدة من قوات مكافحة الشغب، يبلغ مجموعها حوالي 2700 ضابط من شرطة العاصمة سيول، بالقرب من المقر الرئاسي لتنفيذ مذكرة التوقيف مع مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.وقالت الشرطة إن 135 حافلة تابعة لشرطة مكافحة الشغب تقف في الموقع استعدادا للطوارئ.ويواصل المئات من مؤيدي "يون" التجمع بالقرب من المقر الرئاسي، حيث تعهدوا بمنع اعتقاله.وفي الوقت الحالي، تم تقييد حركة المرور على طريق "هانام ديه رو"، وهو الطريق المؤدي إلى المقر الرئاسي، كما تم وضع حاجز من حافلات شرطة مكافحة الشغب أمام المقر الرئاسي وعبر الشارع المقابل له.