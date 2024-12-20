المحققون يدخلون مقر الإقامة الرئاسي لاعتقال يون

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بدأ مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين في تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس "يون صوك يول"، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الماضي.وفي بيان صدر في الساعة 8:04 من صباح يوم الجمعة، أعلن المكتب أن تنفيذ مذكرة الاعتقال قد بدأ.وغادرت سيارة تقل محققي المكتب، المجمعَ الحكومي في "غوا تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" في الساعة 6:14 صباحا، ووصلت إلى المقر الرئاسي في سيول في الساعة 7:21 صباحا.وخرج المحققون من السيارة وانتظروا، ثم دخلوا المقر الرئاسي في الساعة 8:02 صباحا عندما فُتحت البوابة.وتأتي هذه الخطوة بعد 4 أيام من إصدار محكمة المنطقة الغربية في سيول مذكرة توقيف "يون"، الذي يُشتبه في إساءته لاستخدام السلطة وتنظيم تمرد من خلال فرض الأحكام العرفية على خلاف القانون، مما يجعله أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في منصبه.وقد نشرت الشرطة 2700 من قواتها بالقرب من المقر الرئاسي للحفاظ على النظام ومنع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين.