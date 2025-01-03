الشرطة تُخرج 30 من أنصار يون بالقوة من الاعتصام بالقرب من مقر إقامته

Photo : YONHAP News

أزاحت الشرطة بالقوة 30 من أنصار الرئيس "يون صوك يول" الذين اعتصموا أمام مقر الإقامة الرئاسي في محاولة لمنع تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس، على خلفية حادثة الأحكام العرفية التي وقعت يوم 3 ديسمبر.ونشرت الشرطة فرقة مكافحة الشغب في الساعة 4:37 من مساء أمس الخميس لتفريق المؤيدين الذين اقتحموا خط الشرطة واقتربوا من المدخل الأمامي لمقر الرئاسة في حي "هانام" في سيول.وقام الضباط بسحب المتظاهرين من أيديهم وأرجلهم بعد إصدار 5 أوامر بتفريقهم، حيث كان بعضهم جالسا أو مستلقيا في منتصف الطريق، هاتفين باسم الرئيس.وظل مؤيدو "يون" أمام مقر إقامته على مدار الساعة منذ أن أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق الرئيس يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق، حذرت الشرطة من أنها ستصدر أوامر بتفريق المتظاهرين في حالة احتلالهم المنطقة أمام مقر إقامة "يون"، وذلك وفقا لقانون التجمع والتظاهر وقانون المرور على الطرق.