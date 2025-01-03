الشرطة تواصل عمليات التفتيش في مطار موآن لليوم الثاني على التوالي

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تواصل الشرطة عمليات التفتيش في مطار "موآن" الدولي اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، في إطار تحقيقاتها في حادث تحطم طائرة "جيجو إير" الذي أودى بحياة 179 شخصا يوم الأحد الماضي.وقام محققون من وكالة الشرطة الإقليمية في مقاطعة جنوب "جولا" بتأمين المواد من مكاتب المطار صباح اليوم الجمعة. وقد بدأت عملية التفتيش في المطار في الساعة التاسعة من صباح أمس.كما داهم ضباط الشرطة المكتب الإقليمي للطيران في "بوسان" ومكتب شركة "جيجو إير" في سيول صباح أمس، واختتموا عملهم في الساعة الثانية من بعد الظهر في بوسان والسابعة مساء في سيول.وتعمل الشرطة على تأمين لقطات كاميرات المراقبة من المواقع القريبة من المدرج، بالإضافة إلى السجلات التي توثق كيفية إدارة وصيانة الطائرة المنكوبة ومرافق المطار.