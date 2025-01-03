القيمة التراكمية لصفقات البناء الخارجية للشركات الكورية تتجاوز تريليون دولار

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تجاوزت قيمة صفقات البناء المتراكمة التي حصلت عليها الشركات الكورية في الخارج مستوى تريليون دولار.وتم تحقيق هذا الإنجاز بعد 59 عاما منذ أن فازت شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات بأول صفقة خارجية لبناء طريق سريع في تايلاند في شهر نوفمبر من عام 1965.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة، بلغ إجمالي قيمة صفقات البناء التي حصلت عليها الشركات الكورية في الخارج تريليون دولار على أساس شهر ديسمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن شركات البناء الكورية حصلت على صفقات خارجية بقيمة 32.69 مليار دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، ليصل إجمالي قيمة صفقات البناء إلى 996.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر.وكانت الحكومة الكورية قد وضعت هدفا لتحقيق 40 مليار دولار من صفقات البناء في الخارج في العام الماضي.وقد سجلت قيمة صفقات البناء التي حصلت علىها الشركات الكورية في الخارج زيادة للعام الثالث على التوالي منذ عام 2021.وقال التقرير أن حصة الشرق الأوسط التي كانت 34% من إجمالي قيمة صفقات البناء في الخارج في عام 2023، شهدت ارتفاعا لتصل إلى 50% في العام الماضي.