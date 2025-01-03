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السياسية

توقعات بزيارة كل من وزيري الخارجية الأمريكي والياباني لكوريا قريبا

Write: 2025-01-03 13:50:33Update: 2025-01-03 13:52:27

توقعات بزيارة كل من وزيري الخارجية الأمريكي والياباني لكوريا قريبا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يقوم كل من وزيري الخارجية الأمريكي والياباني بزيارة لكوريا الجنوبية قريبا.
ومن المتوقع أيضا أن تكون الزيارتان فرصة للتأكيد امام العالم أن الدبلوماسية الكورية تعمل بشكل طبيعي على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها كوريا حاليا بسبب الفوضى السياسية الناجمة عن إعلان الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الماضي.
وصرحت مصادر دبلوماسية اليوم الجمعة بأن السلطات الدبلوماسية الكورية والأمريكية تجريان تنسيقا بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لكوريا الجنوبية يوم السبت لإجراء محادثات مع نظيره الكوري "تشو تيه يول" في اليوم التالي. كما سيقوم "بلينكن" بزيارة لليابان أيضا بعد اختتام زيارته لسيول. 
ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الياباني "داكيشي إيوايا" بزيارة لكوريا الجنوبية يوم الثالث عشر من يناير، ليناقش مع نظيره الكوري القضايا المتعلقة بأهمية تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، واتخاذ التدابير اللازمة كي لا تتأثر العلاقات بينهما من الأوضاع السياسية الراهنة في كوريا الجنوبية.
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