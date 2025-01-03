كوريا تشهد أول زيادة في عدد المواليد الجدد منذ 9 سنوات

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تجاوز عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 240 ألفا، مسجلا بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.وطبقا لنتائج التحليل الديموغرافي الصادرة عن وزارة الإدارة العامة والأمن اليوم الجمعة، بلغ عدد المواليد الجدد في العام الماضي 242 ألفا و334 مولودا، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل زيادة في عدد المواليد الجدد في كوريا منذ 9 سنوات.وكان عدد المواليد الجدد قد شهد انخفاضا مستمرا منذ عام 2016 الذي سجل فيه انخفاضا بنسبة 7.26% مقارنة بالعام الأسبق.وأشارت نتائج التحليل إلى أن عدد الوفيات بلغ 360 ألفا و757 حالة وفاة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.93% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ عدد السكان 51 مليونا و217 ألفا و221 نسمة في العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للعام الخامس على التوالي.وبلغ متوسط أعمار السكان في العام الماضي 45.3 عام، بزيادة مقدارها 0.5 عام مقارنة بالعام الأسبق.