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السياسية

القوات البحرية الكورية تجري أول تدريباتها في العام الجديد

Write: 2025-01-06 09:44:58

القوات البحرية الكورية تجري أول تدريباتها في العام الجديد

Photo : YONHAP News

أعلنت قيادة القوات البحرية في كوريا الجنوبية أمس الأحد أنها أجرت تدريبات في المياه قبالة السواحل الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد في وقت واحد، بمشاركة تسع سفن حربية وطائرتين من الأسطول الأول والثاني والثالث.
وقد حشد الأسطول الأول المدمرة "كوانغ غيتو العظيم"، والفرقاطة "تشون تشُن" لتدريبات إطلاق النار الحي ضد الغواصات والسفن وللمناورات التكتيكية.
أما الأسطول الثاني فقد شارك بفرقاطات من طراز "تشونغ بوك" و"تشونان"، وسفن حربية أخرى، بالإضافة إلى مروحية بحرية من طراز "ايه دبليو 159"، بينما قام الأسطول الثالث بتعبئة فرقاطة من طراز "كيونغ نام" وسفن أخرى لتدريبات إطلاق النار الحي والمناورات التكتيكية.
وقاد رئيس العمليات البحرية الأدميرال "يانغ يونغ مو" التدريبات في البحر الأصفر من على متن طائرة دورية بحرية من طراز "بي 8 ايه"، حيث أصدر تعليمات للقوات البحرية بضرورة تحقيق جاهزية قوية من خلال إجراء تدريبات واقعية.


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