وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة قبيل انطلاق إدارة ترامب

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سيقوم وزير الصناعة الكوري "آن دوك غُن" بزيارة إلى الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، قبيل انطلاق إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، سيقوم الوزير "آن" بزيارة تستمر خمسة أيام إلى الولايات المتحدة بدءا من اليوم الاثنين، حيث يلتقي بأعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين حكوميين، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة، إضافة إلى تقديم التعازي في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر".وسوف يبدأ "آن" زيارته في ولاية جورجيا يومي الاثنين والثلاثاء للالتقاء بحاكمها "بريان كيمب"، حيث يطلب منه دعم الولاية للشركات الكورية العاملة هناك.كما سيزور الوزير الكوري خط إنتاج شركة "إس كي أون"، وهي وحدة البطاريات التابعة لمجموعة "إس كي"، ثم يعقد مؤتمرا مع الشركات الكورية العاملة في جورجيا لمناقشة سبل معالجة الصعوبات التي تواجهها وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.وبعد ذلك، سيتوجه "آن" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن من الأربعاء إلى الجمعة للالتقاء بأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين ترتبط دوائرهم بالاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكورية. وأكد الوزير "آن" على أن هذه الزيارة تمثل فرصة لضمان بيئة أعمال مستقرة للشركات الكورية في الولايات المتحدة ولتعزيز التعاون الثنائي مع الإدارة الأمريكية الجديدة في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة.