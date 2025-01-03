محامي يون يقول إن الرئيس سيحضر جلسة المحكمة الدستورية للإدلاء بشهادته

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أعلن الفريق القانوني التابع للرئيس "يون صوك يول" أن "يون" سيحضر شخصيا ويدلي بشهادته، في جلسة استماع للمحكمة الدستورية التي تبحث قضية إجراءات عزله.وقال "يون غاب عن"، محامي الرئيس، في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إن المحكمة حددت مؤخرا مواعيد خمس جلسات استماع، وسوف يحضر الرئيس في موعد مناسب لتوضيح موقفه.وقد حددت المحكمة يوم الجمعة الماضي مواعيد الجلسات الشفوية الخمس الأولى على النحو التالي: 14، 16، 21، 23 يناير و4 فبراير.وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يتعين على الأطراف المعنية بالقضية حضور جلسات المرافعة الشفوية.وفي حالة عدم حضور أحد الأطراف الجلسة الأولى، تؤجل المحكمة النظر في القضية وتحدد موعدا جديدا.أما إذا لم يحضر الطرفُ الجلسةَ الثانية أيضا، فيمكن للمحكمة أن تواصل نظرها في القضية دون حضوره.