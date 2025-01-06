هيئة التحقيق في قضايا الفساد تطلب من الشرطة تنفيذ مذكرة اعتقال يون

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طلبت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، التي تجري حاليا تحقيقات في قضية الأحكام العرفية للرئيس "يون صوك يول"، من الشرطة تولي تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس.وصرح مسؤول في إدارة التحقيقات الوطنية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية اليوم الاثنين بأن الهيئة قدمت ذلك الطلب في خطاب رسمي، موضحا أن الشرطة تجري مراجعات قانونية داخلية.وجاء هذا الطلب مع اقتراب انتهاء صلاحية مذكرة الاعتقال عند منتصف الليل.ومن المتوقع أن تطلب الهيئة من المحكمة تمديد مذكرة الاعتقال اليوم الاثنين.وكان فريق التحقيقات المشترك الذي يضم محققين من الهيئة والشرطة قد حاول تنفيذ المذكرة يوم الجمعة، لكنه فشل بسبب المقاومة القوية من قبل فريق الحراسة الخاص بالرئيس يون.