اكتمال عملية تسليم جثامين ضحايا حادث تحطم طائرة جيجو اليوم الاثنين

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قالت الحكومة الكورية إن عملية تسليم جثامين جميع ضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير" البالغ عددهم 179 إلى أسرهم، سوف تكتمل اليوم الاثنين.وأدلى وزير الداخلية بالإنابة "كو كي دونغ" بهذه التصريحات اليوم خلال اجتماع حكومي بشأن الحادث، حيث قال إن السلطات ستختتم البحث في موقع التحطم.وأعرب الوزير بالإنابة عن امتنانه لأسر الضحايا على تفهمهم وتعاونهم، وقال إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للأسر بعد إجراء الجنازات كما ستظل على تواصل معهم، وسوف تستعد الحكومة أيضا لإنشاء منظمة مخصصة لتقديم الدعم المستمر لأسر الضحايا.وفي معرض حديثه عن موضوع المنشورات الخبيثة على الإنترنت حول الضحايا وأسرهم، قال "كو" إن وكالة الشرطة الوطنية تحقق في 126 منشورا من هذا القبيل، وقد ألقت القبض على شخص واحد، ونفذت خمس مذكرات تفتيش وقدمت 51 مذكرة.وأضاف الوزير بالإنابة أن الحكومة تجري عمليات تفتيش خاصة للسلامة على 101 طائرة من ست شركات طيران، وهي من نفس طراز الطائرة المنكوبة.