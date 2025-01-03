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الدولية

قوات كوريا الشمالية تخسر كتيبة مشاة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Write: 2025-01-06 11:49:05Update: 2025-01-06 13:20:52

قوات كوريا الشمالية تخسر كتيبة مشاة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن القوات الكورية الشمالية التي تقوم بدعم القوات الروسية في منطقة كورسك قد تعرضت لخسائر تصل إلى كتيبة من جنودها خلال اليومين الماضيين.
ونقلت تقارير نشرتها وكالة "رويترز" الأمريكية ووكالة "آر بي سي" الأوكرانية للأنباء، عن الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" قوله في خطاب مسائي أول من أمس السبت، إن معارك عنيفة بالقرب من بلدة ماخنوفكا في كورسك قد أدت إلى خسائر تصل إلى كتيبة من جنود المشاة الكوريين الشماليين وقوات المظلات الروسية.
وقال تقرير وكالة "رويترز" إن الكتيبة الواحدة تتكون عادة من مئات من الجنود.
وتبين أن حوالي 11 ألف جندي كوري شمالي يتمركزون في منطقة كورسك التي شهدت تقدما أوكرانيا منذ أغسطس الماضي، وأن القوات الكورية الشمالية تتعرض لخسائر كبيرة في جنودها بسبب بيئة المعارك غير المألوفة ونقص الإمدادات.
وحسب تقديرات "زيلينسكي"، تجاوز عدد الجنود الكوريين الشماليين الذين لقوا حفتهم أو أصيبوا بجروح حوالي 3 آلاف جندي، حتى يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.
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