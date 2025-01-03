معدلات تأييد الحزب الحاكم تشهد ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي

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طبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الثاني والثالث من يناير الجاري على 1001 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 34.5%، بارتفاع قدره 3.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بنسبة 0.6%، لتصل إلى 45.2%.وبهذا سجلت معدلات تأييد الحزب الحاكم ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى ما قبل إعلان الرئيس "يون صوك يول" للأحكام العرفية يوم الثالث من شهر ديسمبر الماضي.وكانت معدلات تأييد الحزب الحاكم قد بلغت 32.3% في الأسبوع الرابع من نوفمبر من العام الماضي، وانخفضت إلى 25.7% في الأسبوع الثاني من ديسمبر بعد إعلان الأحكام العرفية.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.