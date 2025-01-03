وكالة مكافحة الفساد تخطط لتسليم حق تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون للشرطة

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تخطط هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين لتسليم حق تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون صوك يول" إلى مكتب التحقيقات الوطني التابع للشرطة، وذلك بعد انتهاء صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس "يون صوك يول" اليوم الاثنين.وقالت هيئة التحقيق في قضايا الفساد إنها أرسلت مساء أمس الأحد وثيقة رسمية لمكتب التحقيقات الوطني التابع للشرطة أوضحت فيها أنها ستسلم حق تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون" للشرطة.وأوضح نائب رئيس الهيئة "لي جيه سونغ" أن هذا القرار جاء لضمان التنفيذ السريع والفعال لمذكرة اعتقال الرئيس "يون".وكان المحققون التابعون لهيئة مكافحة الفساد قد حاولوا تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون" يوم الجمعة الماضي، لكنهم تراحعوا بسبب المواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي الذي منعهم من دخول مقر إقامة الرئيس.وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أن سلطة التحقيق في اتهامات الرئيس "يون" بالتمرد لا تزال تقع على عاتقها، رغم أنها ستسلم حق تنفيذ اعتقال الرئيس "يون" للشرطة.