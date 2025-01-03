المحكمة الدستورية تعقد اجتماعا بقضاتها الـ8 لمناقشة المسائل المتعلقة بقضية عزل يون

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عقدت المحكمة الدستورية اجتماعا اليوم الاثنين بقضاتها الثمانية لأول مرة منذ تنصيب القاضيين الجديدين "تشو هان تشانغ" و"تشونغ كيه سون" يوم الأول من يناير.وقالت المحكمة الدستورية إن القائم بأعمال رئيس المحكمة "مون هيونغ بيه" عقد هذا الاجتماع لكي تشارك المحكمة بكامل قضاتها في مناقشة الوضع الحالي، وملء الوظائف الشاغرة في اللجان المختلفة.وتبين أنه تم في الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمحاكمة عزل كل من الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء "هان دوك سو"، إلى جانب تراجع البرلمان عن اتهاماته للرئيس بانتهاك القانون الجنائي، بما في ذلك التمرد.ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية في مناقشة قضية عزل الرئيس "يون" يوم الرابع عشر من يناير الجاري، على أن يتم عقد جلساتها مرتين أسبوعيا.ومن المتوقع أن يحضر الرئيس "يون" إحدى تلك الجلسات للإدلاء بشهادته.