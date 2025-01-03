واشنطن تعرب عن ثقتها الكاملة بالديمقراطية والقيادة في كوريا الجنوبية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، إن الولايات المتحدة تثق بشكل كامل في إمكانات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وقيادة القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك".وأدلى الوزير الأمريكي "بلينكن" بهذه التصريحات خلال لقائه مع القائم بأعمال الرئيس "تشيه" اليوم الاثنين، حيث أكد على أن تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية ثابتة دون أي نوع من التزعزع. وأضاف أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد محورا رئيسيا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وشدد على أن أهميته ودوره أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى. وأعرب "بلينكن" عن تطلعاته لأن يتم الحفاظ على الإنجازات في التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو، والتي تحققت في إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وتوسيعها في المستقبل.ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المتواصل للتحالف مع كوريا الجنوبية والديمقراطية فيها، وقال إن زيارة "بلينكن" لسيول تدل بشكل واضح على متانة التحالف بين البلدين. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستستمر في انتهاج السياسات الخارجية والأمنية الحالية المبنية على التحالف القوي بين سيول وواشنطن والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وقال "تشيه" إن الحكومة الكورية ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي نوع من استفزازات كوريا الشمالية المحتملة من خلال التواصل الوثيق بين السلطات الخارجية والأمنية الكورية والأمريكية والوضع الدفاعي المشترك القوي بين البلدين.