صادرات كوريا من مستحضرات التجميل العام الماضي تتجاوز 10 مليارات دولار

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قال تقرير لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس الأحد إن صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل في العام الماضي قد بلغت 10.2 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة مستوى 10 مليارات دولار.وقد شهدت الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل زيادة مستمرة منذ عام 2014، لتسجل أعلى مستوياتها في عام 2021 بـ9.2 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 8 مليارات دولار في عام 2022، وبلغت 8.5 مليار دولار في عام 2023، ثم سجلت زيادة كبيرة في العام الماضي بنسبة 20.6% مقارنة بالعام الأسبق.وطبقا لاحصائية للجنة الأمريكية للتجارة الدولية، بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من مستحضرات التجميل مليارا و405 ملايين و170 ألف دولار في أول 10 أشهر من العام الماضي، وكانت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي قيمة الواردات الأمريكية من مستحضرات التجميل 22.2%، متغلبة على فرنسا بفارق 5.9%.ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية اليابانية لمستحضرات التجميل المستوردة، فإن كوريا الجنوبية كانت الأولى عالميا من حيث استيراد اليابان من مستحضرات التجميل.وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات اليابان من مستحضرات التجميل الكورية بلغت 94 مليارا و190 مليون ين ياباني، لتصل حصة كوريا الجنوبية من إجمالي قيمة واردات اليابان من مستحضرات التجميل 28.8%، وتلتها فرنسا بـ25.1%.