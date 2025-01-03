احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يسجل زيادة طفيفة في ديسمبر

Photo : YONHAP News

سجل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في شهر ديسمبر من العام الماضي زيادة طفيفة مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 415.6 مليار دولار حتى نهاية شهر ديسمبر، بزيادة مقدارها 210 ملايين دولار مقارنة بما كان عليه في نهاية نوفمبر.وأشار التقرير إلى أن قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في ديسمبر الماضي قد سجلت أقل مستوياتها على أساس نهاية العام منذ نهاية عام 2019 الذي بلغت فيه قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 408 مليارات و820 مليون دولار.وقد شهدت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي انخفاضا في شهريْ أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.وبهذا احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي على أساس نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بينما احتلت الصين المرتبة الأولى بـ3 تريليونات و265.9 مليار دولار، وتلتها كل من اليابان وسويسرا والهند وروسيا وتايوان والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ.