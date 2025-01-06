بلينكن يقول إن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته "أنتوني بلينكن" إن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة مع كوريا الشمالية، وذلك نقلا عن مصدر موثوق.وأدلى "بلينكن" بهذه التصريحات اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بنظيره الكوري الجنوبي في سيول، قائلا إن الشمال يتلقى بالفعل معدات عسكرية وتدريبات من روسيا.وقال الوزير الأمريكي إن هناك احتمالا أن يكون الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قريبا من التسامح مع برنامج الأسلحة النووية للشمال، فيما سيمثل انقلابا في سياسات روسيا المتبعة منذ عقود.كما قال "بلينكن" إن أكثر من ألف جندي كوري شمالي لقوا حتفهم في منطقة "كورسك" الروسية في نهاية الشهر الماضي، أثناء القتال ضد القوات الأوكرانية.وقال إن هذا يدل على أن روسيا تهدف إلى إعادة تنظيم أراضيها من خلال شن هجمات مسلحة ضد أوكرانيا.