إرسال مسجل بيانات رحلة طائرة جيجو المنكوبة إلى الولايات المتحدة لتحليله

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تم إرسال مسجل بيانات رحلة طائرة "جيجو إير" المنكوبة، التي تحطمت في مطار "موآن" الدولي، إلى الولايات المتحدة من أجل تحليله.وقالت لجنة التحقيقات التابعة لوزارة النقل الكورية إن اثنين من ممثليها غادرا إلى الولايات المتحدة أمس الاثنين، مع مسجل بيانات الرحلة الذي سيخضع للتحليل بواسطة مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي.ومن المتوقع أن تساعد البيانات الموجودة في الجهاز التالف على تحديد سبب الحادث، لأنه يحتوي على معلومات مثل ارتفاع الطائرة قبل الحادث مباشرة، بالإضافة إلى بيانات تشغيل هيكل الطائرة.وقالت الوزارة إنها تشاورت مع الوكالة الأمريكية ورتبت عملية التحليل، بعد أن خلصت إلى أنه لا يمكن استرداد البيانات محليا بسبب تلف موصل الجهاز.