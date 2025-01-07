استمرار مظاهرات مؤيدي ومعارضي الرئيس يون بالقرب من مقر إقامته

Photo : YONHAP News

استمر مؤيدو ومعارضو الرئيس "يون صوك يول" في التجمع بالقرب من مقر إقامة "يون" الرسمي في حي "هانام" في سيول، أمس الاثنين، حيث طالب معارضو الرئيس بتنفيذ مذكرة اعتقاله بشأن حادثة الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، بينما طالب مؤيدوه بوقف تنفيذها.وقد نُظمت تلك المظاهرات بعد أن قرر مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين عدم القيام بمحاولة ثانية لاعتقال الرئيس، بعد فشل المحاولة الأولى يوم الجمعة، بينما انتهت صلاحية مذكرة الاعتقال منتصف ليلة الاثنين.وانتقد أولئك الذين دعوا إلى اعتقال يون، والذين نظموا مسيرات ليلية منذ يوم الجمعة، وكالة مكافحة الفساد لفشلها في تنفيذ مذكرة الاعتقال القانونية الصادرة عن المحكمة، بينما هتف آخرون يحتجون على الاعتقال، ودعوا للدفاع عن الرئيس، حيث أصبح من غير المرجح أن تكون هناك محاولة أخرى لاحتجازه.