المحكمة الدستورية تنفي اقتراح إزالة تهمة الخيانة من طلب عزل الرئيس يون

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نفت المحكمة الدستورية أن تكون قد اقترحت إزالة تهمة الخيانة من طلب عزل الرئيس "يون صوك يول" الذي قدمه البرلمان.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، قال مسؤول العلاقات العامة في المحكمة الدستورية "تشون جيه هيون" إن المحكمة لم تقترح إلغاء التهمة، وذلك ردا على مزاعم بأن المحكمة اقترحت ذلك بقصد تأييد العزل. وأشار إلى أنه لا يوجد ما يوجب إجراء تصويت آخر في البرلمان بعد تغيير سبب محاكمة العزل، وأن مثل هذا القرار متروك للمحكمة لاتخاذه.وكان الفريق القانوني التابع للبرلمان قد طلب في يوم الجمعة الماضي إزالة تهمة الخيانة في محاولة لتسريع إجراءات المحاكمة. وفي المقابل، احتج حزب قوة الشعب الحاكم على ذلك بحجة أن الإلغاء من شأنه أن يجعل طلب العزل بلا معنى ويتطلب إعادة كتابته وطرحه للتصويت في البرلمان مرة أخرى.وقالت المحكمة إن جميع قضاتها وافقوا على عقد جلسات استماع كل أسبوعين يومي الثلاثاء والخميس، وتبادل وجهات النظر للتقييم والمراجعة مرة واحدة في الأسبوع.