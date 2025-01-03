كوريا الشمالية تزعم نجاحها في اختبار صاروخ فرط صوتي جديد

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زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي فرط صوتي جديد متوسط المدى.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية اليوم الثلاثاء إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قد أشرف من خلال نظام للمراقبة على الاختبار الذي أجرته أمس إدارة الصواريخ.وأضاف التقرير أن الصاروخ أطلق على مشارف بيونغ يانغ وحلق لمسافة 1500 كيلومتر بسرعة بلغت 12 ضعفا سرعة الصوت، ووصل إلى أقصى ارتفاع له وهو ما يقرب من 100 كيلومتر، قبل أن يهبط بدقة على هدف قبالة الساحل الشرقي.وقال التقرير أيضا إن مواد مركبة من ألياف الكربون الجديدة استخدمت في محرك الصاروخ الذي يمكنه اختراق أي حاجز دفاعي كثيف بشكل فعال وتوجيه ضربة عسكرية خطيرة للعدو.ونقل التقرير عن كيم قوله إن تطوير صاروخ فرط صوتي من نوع جديد يهدف بشكل أساسي إلى وضع الردع النووي للبلاد على أساس متقدم من خلال جعل "نظام الأسلحة الذي لا يمكن لأحد الرد عليه"، المحور الرئيسي للردع الاستراتيجي.