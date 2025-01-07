هيئة مكافحة الفساد تعيد تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال الرئيس يون

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تسعى هيئة التحقيقات في فضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين التي تتعامل مع قضية فرض الأحكام العرفية بواسطة الرئيس "يون صوك يول"، إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، بعد فشل محاولتها الأولى لتنفيذ المذكرة يوم الجمعة الماضي.وقالت هيئة التحقيقات في قضايا الفساد أمس الاثنين إنها أعادت تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال الرئيس يون إلى محكمة منطقة سيول الغربية من أجل تمديد الموعد النهائي.وقد أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال الحالية يوم الثلاثاء الماضي وانتهت صلاحيتها في منتصف ليلة أمس الاثنين.وحاولت وكالة مكافحة الفساد والشرطة معا تنفيذ مذكرة الاعتقال يوم الجمعة، لكن المحاولة فشلت بسبب المقاومة القوية من جانب جهاز الأمن الرئاسي.ومن المتوقع أن تقوم هيئة التحقيقات في قضايا الفساد بمحاولة أخرى لاعتقال يون إذا أصدرت المحكمة مذكرة جديدة.