الحزب المعارض يعتزم تقديم شكوى ضد القائم بأعمال الرئيس

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تقديم شكوى ضد القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك"، متهما إياه بالتقصير في أداء الواجب فيما يتعلق بفشل محاولة اعتقال الرئيس "يون صوك يول".وأعلنت لجنة القانون في الحزب المعارض عن هذا القرار أمس الاثنين في إشعار إلى الصحفيين، حيث قالت إن "تشيه" فشل حتى في القيام بالحد الأقل كرئيس بالوكالة، متجاهلا بشكل فعال انهيار النظام القضائي في البلاد.وأضافت اللجنة أنها ستقدم شرحا مفصلا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي.وانتقد الحزب الديمقراطي المعارض أمس "تشيه" لعدم اتخاذه التدابير المناسبة ضد جهاز الأمن الرئاسي، الذي قال إنه عرقل تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق الرئيس "يون".وقال رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" إن جهاز الأمن الرئاسي استخدم القوة لمقاومة تنفيذ مذكرة اعتقال مشروعة، وهناك شكوك في أن القائم بأعمال الرئيس دعم الجهاز في القيام بذلك.وأضاف أنه إذا منعت الخدمة السرية بشكل غير قانوني المحققين من تنفيذ مذكرة المحكمة، فمن الواضح أن القائم بأعمال الرئيس يجب أن يوقف أو يقيل رئيسها.