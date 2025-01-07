رئيس جهاز الأمن الرئاسي يرفض مرة أخرى الحضور للاستجواب من قبل الشرطة

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رفض رئيس جهاز الأمن الرئاسي مرة أخرى الحضور للاستجواب من قبل الشرطة بسبب مزاعم بأنه عرقل محاولة اعتقال الرئيس "يون صوك يول" يوم الجمعة.وفي إشعار إلى وسائل الإعلام، قال جهاز الأمن الرئاسي اليوم الثلاثاء إن رئيسه "باك تشونغ جون" لن يحضر للاستجواب كما هو مقرر في الساعة 10 من صباح اليوم لأنه لم يعين ممثله القانوني بعد.وأضافت الوكالة أن "باك" سيعين محاميه اليوم أو الغد الأربعاء، ثم ينسق جدول الاستجواب.وقد رفض "باك" طلبا سابقا للحضور للاستجواب يوم السبت، قائلا إنه لا يستطيع ترك منصبه حتى للحظة واحدة لأن هذا وقت حرج في توفير الأمن للرئيس "يون".وقد تم احتجاز "باك" من قبل مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين يوم الجمعة للاشتباه في عرقلة المحققين عن أداء واجباتهم الرسمية، وطلب حضوره يوم السبت للاستجواب من قبل الشرطة.