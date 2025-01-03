الحكومة الكورية تتحقق من الاستعدادات لاستضافة قمة آبيك

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تقوم حكومة كوريا الجنوبية حاليا بالتحقق من الاستعدادات لاستضافة قمة رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، لعام 2025، التي ستعقد في مدينة "كيونغ جو" في شهر يونيو القادم.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية بأنها بدأت اليوم في إجراء عملية فحص للاستعدادات لعقد القمة والفاعليات الجانبية هناك.ويشارك في عملية التحقق وزير الثقافة "ريو إين تشون" وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية وهيئة التراث الوطني وإدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وبلدية كيونغ جو.وتخطط وزارة الثقافة لتقديم فعاليات ثقافية متنوعة خلال القمة، بما في ذلك فاعليات حول المحتوى الكوري والفن والمعارض الحرفية والعروض السياحية الدائمة، من أجل إظهار الأهمية الثقافية والتاريخية لمدينة كوانغ جو. وفي هذا الإطار، شكّلت الوزارة فريقا خاصا الشهر الماضي للإعلام الثقافي، وقد بدأ الفريق في تقديم الدعم في المجالات الثقافية والسياحية والإعلامية.وبالإضافة إلى ذلك، ستعقد الوزارة حوارا ثقافيا رفيع المستوى خاصا بمنظمة آبيك، بحضور وزراء الثقافة في الدول الأعضاء، بحيث يتناول سبل التعاون بين دول آبيك في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.