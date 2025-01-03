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السياسية

الحكومة تقدم نفقات معيشة طارئة لأسر ضحايا حادث طائرة جيجو

Write: 2025-01-07 13:48:21Update: 2025-01-07 14:02:45

الحكومة تقدم نفقات معيشة طارئة لأسر ضحايا حادث طائرة جيجو

Photo : YONHAP News

قررت  الحكومة  الكورية تقديم  دعم  طارئ  لنفقات  المعيشة إلى  أسر  ضحايا  حادث  تحطم  طائرة  "جيجو إير"،  بدءا  من  يوم  10  يناير  الجاري.
وصرح  "تشيه  سانغ  موك"  القائم بأعمال  الرئيس  الكوري اليوم  خلال  اجتماع مركز  التعامل  مع  الكوارث  وإجراءات السلامة،  إن  الحكومة ستراعي  الصعوبات  التي  تواجهها  أسر  الضحايا  على  أكمل  وجه  حتى  بعد  انتهاء  الجنازات، موضحا  أنها  ستقدم  نفقات  معيشة  طارئة  إليهم  بدءا  من  يوم  الجمعة القادم  باستخدام  الصندوق الخاص  للمجتمع  الكوري.
وأصدر  "تشيه"  تعليمات للمنظمات  ذات  الصلة  والحكومات  المحلية باتخاذ  الإجراءات  اللازمة لضمان  حصول  أسر  الضحايا  على  نفقات  المعيشة في  الوقت  المحدد، كما  أعلن  أيضا  أن  الحكومة ستقدم  الدعم  لأعضاء أسر  الضحايا  الذين  يعانون  من  صعوبات  نفسية  حتى  يتمكنوا من  العودة  بسرعة  إلى  حياتهم اليومية،  وذلك  بالتعاون مع  مركز  التعافي الوطني  من  الصدمات.
ومن  ناحية  أخرى،  قررت  الحكومة الكورية  إنشاء  "مجموعة دعم  ضحايا  حوادث  طائرة  الركاب يوم  29  ديسمبر"، خلال  هذا  الشهر، لإدارة  إجراءات  الدعم  هذه  بشكل  حصري.
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