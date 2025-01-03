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السياسية

رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يجري محادثات هاتفية مع حلف الناتو

Write: 2025-01-07 13:48:47Update: 2025-01-07 14:07:16

رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يجري محادثات هاتفية مع حلف الناتو

Photo : YONHAP News

صرحت  رئاسة  هيئة  الأركان  المشتركة في  كوريا  الجنوبية بأن  رئيس  الهيئة "كيم  ميونغ  سو" أجرى  محادثات  هاتفية مع  "روب  باور" رئيس  اللجنة  العسكرية في  حلف  شمال  الأطلنطي،  ناتو،  بعد  ظهر  أمس  حيث  تقاسم  معه  الوضع  الأمني الأخير  في  شبه  الجزيرة  الكورية.
وقال  رئيس  الهيئة الكورية  "كيم"  خلال  المحادثات  الهاتفية إن  التهديدات  النووية والصاروخية  من  طرف  كوريا  الشمالية، والتعاون  العسكري  بين  روسيا  وكوريا الشمالية،  كلها  تمثل  تحديات  خطيرة  في  السلام والاستقرار  العالميين،  مؤكدا  على  أهمية  الاستجابة  المشتركة من  جانب  المجتمع الدولي،  بما  في  ذلك  حلف  الناتو.
كما  أكد  الجانبان من  جديد  على  معارضة  تغيير  الواقع  غير  القانوني  باستخدام القوة،  واتفقا  على  ضرورة  توسيع  التواصل  والتعاون باستمرار  من  أجل  الحفاظ  على  النظام  الدولي القائم  على  القواعد.
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