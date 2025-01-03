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الدولية

تقرير يقول إن كوريا الشمالية تسعى لتجديد منشأة يونغ بيون النووية

Write: 2025-01-07 13:49:28Update: 2025-01-07 14:07:38

تقرير يقول إن كوريا الشمالية تسعى لتجديد منشأة يونغ بيون النووية

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  بحثي  أمريكي  إن  كوريا  الشمالية تكثف  جهودها  لوضع  الأساس  لتخزين المواد  الخام  الخاصة بالقنابل  النووية،  من  خلال  تجديد  منشأتها  النووية في  منطقة  يونغ  بيون.
وأوضح  التقرير  الذي  نشره  موقع  "38  نورث"، الأمريكي  المتخصص  في  شؤون  كوريا  الشمالية،  أنه  تم  رصد  العديد  من  التغييرات  في  منشأة  يونغ  بيون  من  خلال  تحليل  صور  الأقمار الاصطناعية  التي  تم  التقاطها  أمس  الاثنين.
وأضاف  التقرير  أن  التحليل  أظهر  أن  المفاعل النووي  من  فئة  5  ميغاواط في  مجمع  يونغ  بيون  قد  استأنف  العمل  بعد  إغلاقه لمدة  3  أشهر،  كما  أن  مختبر  الكيمياء الإشعاعية  قد  أكمل  إصلاحات  سقف  محطة  توليد  الطاقة  الحرارية هناك،  مع  رصد  أعمال  حفر  غامضة  بالقرب من  المختبر. 
وقال  التقرير  أيضا  إن  هذه  الأنشطة  تبدو  متسقة  مع  أوامر  الزعيم الكوري  الشمالي  "كيم جونغ  أون"  بتوسيع ترسانة  الأسلحة  النووية لكوريا  الشمالية،  محذرا  من  أن  بيونغ  يانغ  تسعى  لوضع  الأساس  لمواصلة تخزين  المواد  الانشطارية.
الجدير  بالذكر  أن  المفاعل  بقدرة  5  ميغاواط يعتبر  المنشأة  الرئيسية لإنتاج  البلوتونيوم  المستخدم في  صنع  الأسلحة النووية  في  كوريا  الشمالية.  وكان  قد  لوحظ  ذوبان  جزء  كبير  من  الجليد  عند  نقطة  تفريغ  سائل  التبريد في  المفاعل،  في  صورة  تم  التقاطها  يوم  24  ديسمبر الماضي،  وهو  ما  فسره  التقرير بأنه  يدل  على  إعادة  تشغيل  المفاعل.
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