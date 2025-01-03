الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

كوريا الجنوبية تبدأ المشاركة في برنامج هورايزون أوربا

Write: 2025-01-07 13:50:34Update: 2025-01-07 14:08:19

كوريا الجنوبية تبدأ المشاركة في برنامج هورايزون أوربا

Photo : YONHAP News

بدأت  كوريا  الجنوبية المشاركة  كعضو  منتسب  في  برنامج "هورايزون  أوربا"،  وهو  أكبر  برنامج بحثي  وابتكاري  متعدد  الأطراف  على  مستوى  العالم.
وصرحت  وزارة  العلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات الكورية  أمس  بأن  المشاركة  في  البرنامج  كعضو  منتسب  بدأت  في  الأول  من  يناير  الجاري،  موضحة  أن  البرنامج  البحثي متعدد  الأطراف  قائمة  على  دعم  من  الاتحاد الأوربي  بقيمة  95  مليارا  و500  مليون  يورو  خلال  فترة  7  سنوات  منذ  عام  2021  ليصبح  الأكبر  حجما  من  نوعه  على  مستوى  العالم.
وبهذا  أصبحت  كوريا  الجنوبية  أول  دولة  آسيوية، وثالث  دولة  غير  أوربية  بعد  نيوزيلاندا  وكندا، تشارك  في  هذا  البرنامج  كعضو  منتسب.
وتتمثل  مشاركة  كوريا  في  الركيزة رقم  2  الخاصة بإجراء  بحوث  مشتركة لحل  المشاكل  الدولية وتعزيز  القوة  التنافسية الصناعية.
وبناء  على  ذلك،  سيمكن  للباحثين الكوريين  المشاركة  بشكل  متساوٍ  مع  الباحثين  في  الاتحاد  الأوربي، في  مختلف  المهام البحثية  ضمن  البرنامج.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  سيتمكن  الباحثون الكوريون  من  الحصول على  تمويل  بحثي  من  البرنامج الأوربي  مباشرة  من  خلال  تقييمات البرنامج  دون  عملية  تقييم  واختيار محلية  منفصلة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;