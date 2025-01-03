كوريا الجنوبية تبدأ المشاركة في برنامج هورايزون أوربا

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية المشاركة كعضو منتسب في برنامج "هورايزون أوربا"، وهو أكبر برنامج بحثي وابتكاري متعدد الأطراف على مستوى العالم.وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس بأن المشاركة في البرنامج كعضو منتسب بدأت في الأول من يناير الجاري، موضحة أن البرنامج البحثي متعدد الأطراف قائمة على دعم من الاتحاد الأوربي بقيمة 95 مليارا و500 مليون يورو خلال فترة 7 سنوات منذ عام 2021 ليصبح الأكبر حجما من نوعه على مستوى العالم.وبهذا أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية، وثالث دولة غير أوربية بعد نيوزيلاندا وكندا، تشارك في هذا البرنامج كعضو منتسب.وتتمثل مشاركة كوريا في الركيزة رقم 2 الخاصة بإجراء بحوث مشتركة لحل المشاكل الدولية وتعزيز القوة التنافسية الصناعية.وبناء على ذلك، سيمكن للباحثين الكوريين المشاركة بشكل متساوٍ مع الباحثين في الاتحاد الأوربي، في مختلف المهام البحثية ضمن البرنامج.وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الباحثون الكوريون من الحصول على تمويل بحثي من البرنامج الأوربي مباشرة من خلال تقييمات البرنامج دون عملية تقييم واختيار محلية منفصلة.