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لجنة حقوق الإنسان تؤيد موقف مجموعة معارضة لمظاهرات ضحايا الاسترقاق الجنسي

Write: 2025-01-07 13:51:38Update: 2025-01-07 14:09:12

لجنة حقوق الإنسان تؤيد موقف مجموعة معارضة لمظاهرات ضحايا الاسترقاق الجنسي

Photo : YONHAP News

أوصت  اللجنة الوطنية  لحقوق  الإنسان في  كوريا  الجنوبية بضمان  أولوية  حق  التجمع  للمجموعة المعارضة  التي  قررت  إقامة  تجمعها في  نفس  موقع  مظاهرات  يوم  الأربعاء  الخاص  بضحايا  الاسترقاق الجنسي  الياباني،  وأكدت  اللجنة  أن  هذه  المجموعة تقدم  طلبات  الإبلاغ عن  التجمع  في  وقت  مبكر  أسبوعيا،  وبالتالي يجب  ضمان  حرية  التجمع  لها.
وأوضحت  اللجنة أن  الجهة  التي  تقدم  الطلب  أولا  يكون  لها  الحق  في  إقامة  تجمعها  في  الموقع  المحدد، وأوصت  رئيس  شرطة  منطقة  "جونغ نو"  بتصحيح  التدخلات السابقة،  مشيرة  إلى  أن  استخدام الشرطة  لأساليب  غير  قانونية  لإجبار مجموعة  ما  على  عقد  تجمع  في  مكان  آخر،  والسماح لمجموعات  مثل  "الحركة المناهضة  لليابان"  بإقامة تجمع  في  الموقع بدلا  منها،  يشكل  انتهاكا  خطيرا  لحرية  التجمع. كما  شددت  على  أن  رئيس  مركز  الشرطة المحلي  ليس  لديه  أي  مبرر  لانتهاك  حرية  التجمع.
وقد  قدمت  مجموعة  "الحركة الوطنية  لإلغاء  قانون  نساء  المتعة"، التي  تنكر  الحقائق المتعلقة  بضحايا  الاسترقاق الجنسي،  طلبات  تجمع  أسبوعية  في  شارع  "سُو سونغ"  بمنطقة  "جونغ نو"،  حيث  يوجد  تمثال  "فتاة السلام"،  منذ  فبراير 2023.  ومع  ذلك،  استخدمت  الشرطة قواتها  ومركباتها  وخطوطها التنظيمية  لإجبار  هذه  المجموعة  على  التجمع  خارج  الموقع  المحدد بسبب  مخاوف  من  حدوث  مصادمات مع  مجموعات  مظاهرة الأربعاء.
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