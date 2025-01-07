القائم بأعمال الرئيس يتعهد برد صارم على استفزازات كوريا الشمالية

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تعهد القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية "تشيه سانغ موك"، بردٍ صارم على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية على أساس التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وجاء تعهد "تشيه" في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حيث أدان إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير باعتباره انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتهديدا خطيرا لأمن شبه الجزيرة الكورية والعالم.وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق من اليوم إنها أجرت أمس بنجاح اختبارا على صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى.وأمر "تشيه" وزارة الدفاع والجيش بتشكيل موقف أمني صارم للتعامل مع الاستفزازات الإضافية من قبل كوريا الشمالية، كما أصدر تعليمات للوزارات التي تعد خططها السياسية لهذا العام لجعل إحاطاتها مختلفة تماما عن تلك الخاصة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تبدد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني السيادي للبلاد والتغيرات في بيئة التجارة العالمية.