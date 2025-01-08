زيادة حالات الإصابة بفيروس نورو في كوريا بمقدار 3.6 مرة خلال 5 أسابيع

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بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "نورو" حتى الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر من العام الماضي 291 حالة، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل خمسة أسابيع.وأوضح تقرير صادر عن الهيئة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الأطفال دون سن السادسة يشكلون 58.8% من إجمالي عدد الحالات.وينتشر هذا الفيروس أكثر خلال فصل الشتاء، ويسبب التهابا حادا في المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى أعراض تشمل القيء والإسهال.ويمكن الإصابة بالفيروس عن طريق استهلاك المياه الملوثة أو المحار النيئ، كما يمكن أن ينتشر أيضا من خلال الاتصال بالأفراد المصابين وسوائل الجهاز التنفسي.ودعت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى اتخاذ تدابير النظافة الأساسية مثل غسل اليدين بالصابون لمدة 30 ثانية على الأقل، كما طلبت من مرافق رعاية الأطفال الامتناع عن السماح لمن يعانون من أعراض الفيروس بحضور الفصول الدراسية.