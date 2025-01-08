وزارة النقل تقر بتعرض طائرة جيجو إير المنكوبة لضربة طائر قبل تحطمها

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أقرت وزارة النقل الكورية رسميا بأن طائرة جيجو إير المنكوبة التي تحطمت في مطار "موآن" الدولي يوم 29 ديسمبر، قد تعرضت لضربة طائر وقت وقوع الحادث.وقال "لي سونغ يول" رئيس فريق التحقيقات التابع للجنة التحقيقات في الوزارة، أمس الثلاثاء، إن اللجنة تأكدت من وقوع ضربة طائر قبل تحطم الطائرة.وأوضح أن المحققين عثروا على أجزاء من ريش طيور في أثناء فحص محرك الطائرة. كما قال رئيس فريق التحقيقات إنه في حين من المؤكد أن أحد محركيْ الطائرة قد تأثر بضربة الطائر، فإن الأمر يتطلب المزيد من التحقيقات بشأن المحرك الثاني.ومع ذلك، قال إنه حتى إذا وجدت التحقيقات أنه كانت هناك حالة شديدة من ضربة الطيور، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى أن المحرك قد فشل على الفور.يذكر أن عملية استرجاع البيانات والتحقق من البيانات الأساسية بواسطة تحليل مسجل بيانات الرحلة التابع لمجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، تستغرق عدة أيام عادة، وقد أوضح "لي" أن التحليل الشامل باستخدام مسجل صوت قُمْرة القيادة وكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة قد يستغرق عدة أشهر.