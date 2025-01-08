كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في شهر نوفمبر الماضي، نتيجة لانخفاض قيمة وارداتها من المواد الخام والسلع الاستهلاكية، وسط تباطؤ الصادرات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ فائض الحساب الجاري في شهر نوفمبر الماضي 9.3 مليار دولار، ليسجل الحساب الجاري الكوري فائضا للشهر السابع على التوالي، بدءا من مايو.وسجل حساب السلع فائضا بلغ 9.57 مليار دولار في نوفمبر، وهو فائض للشهر العشرين على التوالي.وزادت قيمة الصادرات بنسبة 0.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 57.1 مليار دولار في نوفمبر، بانخفاض عن زيادة بنسبة 4% في الشهر الأسبق.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار.