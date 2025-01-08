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الاقتصادية

إنفيديا تقول إن سام سونغ ستنجح مع شرائح إتش بي إم للذكاء الاصطناعي

Write: 2025-01-08 10:35:39

إنفيديا تقول إن سام سونغ ستنجح مع شرائح إتش بي إم للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الرائدة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، إنه واثق من نجاح شركة سام سونغ للإلكترونيات مع شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي، المعروفة اختصارا بـ"إتش بي إم".

وأدلى "جينسن هوانغ" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عالمي أمس الثلاثاء، على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2025 في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

وقال "هوانغ" إن سام سونغ للإلكترونيات كانت أول من ابتكر شرائح "إتش بي إم"، وأن شرائح "إتش بي إم" التي استخدمتها "إنفيديا" لأول مرة في الماضي كانت أيضا من منتجات سام سونغ.

وأضاف أن سام سونغ كشركة ممتازة في إنتاج شرائح الذاكرة الرقمية سوف "تتعافى". وعندما سُئل عن سبب استغراق وقت اختبار شرائح سام سونغ وقتا طويلا، قال هوانغ إن كوريا الجنوبية تميل إلى عدم الصبر الشديد، وهذا شيء إيجابي، لكن يتعين على سام سونغ هندسة تصميم جديد، ويمكنها القيام بذلك.

وقد بدأت شركة إس كي هاينكس في تزويد إنفيديا بشرائح "إتش بي إم إي 3" الرائدة في هذه الصناعة منذ العام الماضي، لكن سام سونغ للإلكترونيات لا تزال تعمل على اجتياز اختبارات جودة إنفيديا لتلك الشرائح.
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