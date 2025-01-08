مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم لمناقشة الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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سيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى.وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيعقد جلسة إحاطة اليوم بشأن قضية منع انتشار الأسلحة، من أجل مناقشة الإطلاق الصاروخس.وقد طلبت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسلوفينيا والدانمارك عقد تلك الجلسة.وأدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية ووصفه بأنه "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن.ووفقا لرئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى اول من أمس الاثنين من ضواحي بيونغ يانغ إلى البحر الشرقي.وقد زعمت كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى فرط صوتي ومزود برأس حربي، لكن هيئة الأركان المشتركة في سيول قالت إن هذا الادعاء يبدو غير صحيح.